Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher stehlen Geld und Gold

Borken (ots)

Geld, Wertsachen und Geräte haben Einbrecher in Borken erbeutet. Die Täter hatten sich auf unbekannte Weise Zugang zu Wohnräumen in einem Haus an der Gildenstraße verschafft. Sie ließen vorgefundenes Bargeld und Goldmünzen ebenso mitgehen wie ein Fernsehgerät und eine Spielkonsole. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 31.10., 18.00 Uhr, und Dienstag, 15.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

