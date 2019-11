Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - 3. Nachtrag zu "Verkehrsunfall mit einer verletzten Person"

Ahaus (ots)

Ein 86 Jahre alter Ahauser ist jetzt an den Folgen eines Unfalls verstorben, der sich wie berichtet am Montag, 04.11., in Ahaus ereignet hat. Er hatte gegen 17.50 Uhr als Fußgänger die Bahnhofstraße überquert. Dabei hatte ihn ein Pkw erfasst, der auf der Bahnhofstraße in Richtung Heek unterwegs war. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen. Hinweise werden beim Verkehrskommissariat Ahaus (02561) 9260 entgegen genommen.

