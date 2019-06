Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 21.06.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Zwei Verletzte bei Flugzeugunglück - Gemarkung Neu-Isenburg

(aa) Noch unklar ist die Ursache eines Flugzeugunglücks, das sich am Freitagmittag, gegen 13.20 Uhr, im Wald im Bereich Bestewiesenschneise ereignet hat. Die beiden Insassen wurden verletzt. Beide Männer waren bei Eintreffen der Einsatzkräfte ansprechbar und kamen in Krankenhäuser; einer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Landesstraße 3317 zwischen Bleiswijker Straße und Autobahn 661 war für die Rettungsmaßnahmen voll gesperrt. Dass Bundesamt für Flugunfalluntersuchung hat die Ermittlungen übernommen.

Offenbach, 21.06.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

