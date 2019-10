Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Motorradfahrern

Wilgartswiesen (ots)

Am Nachmittag des 03.10.19 gegen 13.50 Uhr befuhr ein belgischer Pkw-Fahrer die K 56 von Wilgartswiesen in Richtung Hermersbergerhof. Ihm folgten zwei Kradfahrer. Als der Pkw-Fahrer nach links auf die B10 in Richtung Pirmasens auffahren wollte, setzte er den Fahrtrichtungsanzeiger und verlangsamte seinen Pkw. Der erste Kradfahrer bremste ab, die nachfolgende Kradfahrerin erkannte dies zu spät und fuhr mit großer Wucht auf das vorausfahrende Krad auf. Dieses wurde dann noch gegen den Pkw geschleudert. Die Unfallverursacherin erlitt schwere Verletzungen, der andere Kradfahrer wurde leicht verletzt. Beide mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000.-Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens





Polizeiinspektion Dahn



Telefon: 06391-9160



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell