Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Die II. Bereitschaftspolizeiabteilung in Lich wird 25 Jahre - Tag der Offenen Tür

Lich (ots)

Am 1. Januar 2019 wurde nicht nur die Liegenschaft II. Bereitschaftspolizeiabteilung im Herzen der Natur 25 Jahre alt, sondern auch eine Kooperation auf Augenhöhe, die seit 1994 Hand in Hand das Leben in der Region gestaltet.

Aufgrund dieses erfolgreichen Miteinanders zwischen Behörde und Kommune, aber vor Allem zwischen Mensch und Mensch, möchten wir dieses Jubiläum mit Bürgerinnen und Bürgern aus der gesamten Umgebung feiern.

Deshalb werden sich am Sonntag, dem 25.08.2019 die Tore der II. Bereitschaftspolizeiabteilung in Lich für Jedermann öffnen. Dahinter wartet ein buntes Programm für Jung und Alt.

Programm Highlights: Der Beginn der Veranstaltung ist um 10:00 Uhr, um 10:45 Uhr eröffnet offiziell der hessische Innenminister Peter Beuth, unter Begleitung des Landespolizeiorchesters, den Tag der offenen Tür. Im Anschluss folgen verschiedene Vorführungen der Diensthunde, eine Einsatzübung unserer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit und um 14:30 Uhr die Landung des Polizeihubschraubers.

Ab 11:00 Uhr gibt es stündlich Aktionen zu den Themen Verkehrskontrolle, Unfallaufnahme, eine Schießvorführung und Waffenschau und einen Vortrag mit dem Schwerpunkt Falsche Polizeibeamte.

Ganztägig gibt es eine Fahrzeugschau mit Spezialfahrzeugen der Polizei, einen Gurtschlitten, die Ausrüstung und die Einsatzmittel der Polizei, die Polizeireiterstaffel und vieles mehr zu bestaunen.

Weitere Informationen und das Programm als Download finden Sie auf der Internetseite der Hessischen Polizei: https://www.polizei.hessen.de/dienststellen/hessisches-bereitschaftspolizeipraesidium/.

Gegen 16:00 Uhr klingt dann ein ereignisreicher Tag mit vielen spannenden und informativen Programmpunkten aus.

Für das leibliche Wohl der Gäste sorgt die proLilo Gastrowelt GmbH, die Inklusionsfirma der Lebenshilfe Giessen. Darüber hinaus stehen auf dem Gelände der II. Bereitschaftspolizeiabteilung zahlreiche Grünflächen zur Verfügung, die sich für ein gemütliches Picknick anbieten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Ihre II.Bereitschaftspolizeiabteilung in Lich!

