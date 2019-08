Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Kleines Auto - große Aufmerksamkeit. Ein parkender Mini rollt eigenständig in die Ufersteine des Ginsheimer-Altrheins und verursacht eine Gewässerverunreinigung

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Samstag, 10.08.2019, gg. 11:50 Uhr, rollte plötzlich der auf dem Parklatz abgestellte Mini selbständig rückwärts los. Durch die leicht eingeschlagenen Räder passte der Mini genau zwischen eine Parkbank und einem Baum, fuhr im Halbkreis die Uferböschung herunter und blieb anschließend in der Vorwärtsbewegung in den Ufersteinen stecken. Dabei wurde die Ölwanne beschädigt und einige Tropfen erreichten letztlich das Wasser des Ginsheimer Altrheines. Die Feuerwehr Ginsheim konnte den überschaubaren Bereich der Verunreinigung einschlängeln, das Öl binden und aus dem Wasser entfernen. Die Streife der Polizeistation Bischofsheim und das Ordnungsamt regelten den Verkehr. Die Fahrzeugführerin konnte ermittelt werden und musste vor Ort erleben, wie das Abschleppunternehmen ihren Mini abtransportierte. Die Wasserschutzpolizei Wiesbaden leitete ein Verfahren wegen "Gewässerverunreining" ein.

Rückfragen bitte an:



Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Wiesbadener Straße 99

55252 Mainz-Kastel

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 06134 - 602 6520 bis 6521

Fax: 06134/602-6529

https://www.polizei.hessen.de/Dienststellen/Hessisches-Bereitschaftsp

olizeipraesidium

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell