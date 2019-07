Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Unfall im Schiffsbetrieb, Sturz eines Besatzungsmitgliedes

Frankfurt Höchst, Südhafen (ots)

Bei der Einfahrt des Gütermotorschiffs in den Südhafen beugte sich ein Schiffsführer in die Matrosenwohnung im Schiffsbug, verlor hierbei das Gleichgewicht, und fiel ca. 4-5 Stufen (1,30 m) tief kopfüber in die Wohnung. Der Geschädigte war kurzzeitig bewusstlos. Nach medizinischer Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort wurde der Schiffsführer in ein Krankenhaus verbracht.

