POL-HBPP: Ein manövrierunfähiges Sportboot musste im Fahrwasser der Fährverbindung Gernsheim-Eich notankern.

Wasserschutzpolizei Gernsheim (ots)

Am Freitag, 26.07.2019, bemerkte die Besatzung des schweren Streifenbootes der Wasserschutzpolizei Gernsheim, gegen 18.00 Uhr, ein Sportboot direkt im Fahrwasser der Fährverbindung Gernsheim-Eich. Zwar konnte der Motor kurzfristig durch deren Bordmechaniker wieder in Betrieb gesetzt werden, doch 1 Kilometer weiter streikte der Motor dann endgültig. Nur durch eine erneute Notankerung wurde das unkontrollierte Abtreiben verhindert. Die Wasserschutzpolizei begleitete die Bergfahrt und war dadurch sofort zur Stelle. Das Boot wurde abgeschleppt, so dass der 57jährige Freizeitkapitän kurze Zeit später sein Sportboot an der Natorampe in Hamm (Rhein-Km 458,1)problemlos durch trailern an Land bringen konnte. Es blieb bei dem Motorschaden und die Fähre setzte ihren Betrieb ohne Hindernis fort.

