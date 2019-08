Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Schifffahrtssperre im Bereich der Alten Brücke im Rahmen der Demonstration "Seebrücke"

Frankfurt (ots)

Heute gegen 13:30 Uhr besetzten Demonstranten die Alte Brücke in Frankfurt am Main bei Main km 35,65 zu Wasser und zu Land. Hierbei seilten sich fünf Aktivisten von der Brücke ab und hingen über dem Fahrwasser. Zusätzlich blockierten zwei Motorboote und ca. 12 Ruder- und Paddelboote den Main. Von den Demonstranten wurde auch ein Seil zwischen den beiden Brückenbögen des Fahrwassers gespannt. Die ca. 200 Demo-Teilnehmer auf der Alten Brücke montierten dort diverse Transparente und ließen Netze von der Brücke über den Main hängen. Auf der Untermainbrücke wurden ebenfalls Netze ausgebracht. Die Schifffahrt auf dem Main und der Verkehr auf der alten Brücke mussten für mehrere Stunden gesperrt werden. Von der Sperre waren 7 Frachtschiffe betroffen, die ihre Fahrt an den Schleusen Offenbach und Griesheim unterbrechen mussten. Die Fahrgastschiffe am Eisernen Steg in Frankfurt mussten ihre Fahrten ebenfalls zeitweise einstellen. Durch das ausgebrachte Seil wurden zwei Einsatzfahrten eines Rettungsbootes der DLRG erschwert, die dann über einen Main-Seitenarm, den sogenannten Müllermain, ausgewichen sind. Ab ca. 18.00 Uhr bauten die Demonstranten ihre Blockade an der Alten Brücke freiwillig ab, so dass um 18:45 Uhr die Schifffahrtssperre aufgehoben werden konnte.

