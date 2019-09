Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Untersuchungshaftbefehl bei der Einreisekontrolle - Bundespolizisten nehmen 23-jährige Rumänin am Flughafen fest

Friedrichshafen (ots)

Gestern Morgen haben Bundespolizisten am Flughafen in Friedrichshafen im Rahmen der Einreisekontrolle eines Fluges aus Bukarest, eine 23-jährige Rumänin festgenommen. Gegen die Frau lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Düsseldorf wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls vor. Die Beschuldigte war unmittelbar nach der Tatbegehung nach Rumänien ausgereist und konnte bei ihrer Wiedereinreise nach Deutschland gestern Morgen festgestellt werden. Nachdem die Frau am Nachmittag einem Richter am Amtsgericht in Tettnang vorgeführt wurde, entschied dieser die Haft aufrecht zu halten. Die 23-Jährige wurde daraufhin durch Beamte der Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Gmünd eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell