Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei nimmt Gesuchte am Flughafen fest

Friedrichshafen (ots)

Gestern Abend haben Bundespolizisten am Flughafen in Friedrichshafen im Rahmen der Einreisekontrolle eines Fluges aus Georgien, eine 30-jährige Deutsche festgenommen. Die Frau wurde durch die Staatsanwaltschaft Konstanz mit drei Haftbefehlen gesucht. Hierbei handelt es sich um Geldstrafen in Höhe von insgesamt 3.470EUR und ersatzweise 147 Tage Freiheitsstrafe aufgrund mehrfachen Betruges und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Weiterhin wird die Frau aufgrund von Betrugsdelikten durch die Staatsanwaltschaft München zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Nachdem die 30-Jährige die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde sie in die Justizvollzugsanstalt in Schwäbisch Gmünd eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell