Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Konstanz (ots)

In dieser Woche lieferte die Bundespolizeiinspektion Konstanz zwei gesuchte und zu Geldstrafen verurteilte Männer in die Justizvollzugsanstalt ein.

In einem Fall handelte es sich um einen Deutschen der wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 712,50 Euro (inkl. Kosten) verurteilt wurde, diese jedoch nicht bezahlen konnte. Die Beamten nahmen den 39-Jährigen an einem Grenzübergang in Konstanz fest und lieferten ihn für eine 60-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in die Vollzugsanstalt ein.

Wegen des Erschleichens von Leistungen wurde auch ein 19-Jähriger von der Staatsanwaltschaft Konstanz gesucht. Der Eritreer beglich die ausstehende Geldstrafe in Höhe von 170 Euro (inkl. Kosten) bislang nicht. Er konnte durch die Bundespolizei an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Weil er die Geldstrafe auch zu diesem Zeitpunkt nicht aufbringen konnte, wurde er für eine zehntägige Ersatzfreiheitsstrafe in die JVA gebracht.

