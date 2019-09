Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Zivilfahnder der Bundespolizei nehmen Mann auf Campingplatz fest

Stockach (ots)

Nach einem Hinweis konnten zivile Fahnder gestern Morgen einen 61-jährigen Deutschen auf einem Campingplatz in Stockach festnehmen. Gegen den Steuersünder lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund vor. Der Mann war aufgrund zweifacher Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe in Höhe von 9.000EUR ersatzweise 90 Tage Freiheitsstrafe verurteilt worden. Nachdem die Beamten den 61-Jährigen in seinem Wohnwagen auf dem Campingplatz angetroffen hatten, lies dieser sich widerstandslos festnehmen. Die Geldstrafe konnte er nicht aufbringen, infolgedessen wurde er in die Justizvollzugsanstalt Konstanz eingeliefert.

