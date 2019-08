POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Reichenau

Radfahrer stoßen zusammen

Prellungen und eine leichte Gehirnerschütterung erlitt eine 65-jährige Radfahrerin am Sonntagnachmittag gegen 13.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Oberen Rheinstraße. Der 64-jährige Lenker eines Pedelec war in Richtung Konstanz gefahren und hatte nach der verpassten Einfahrt in den Moosweg seine Geschwindigkeit verlangsamt, um zu wenden. Die nachfolgende Radfahrerin hatte im gleichen Moment den langsamer fahrenden Pedelec-Fahrer überholen wollen. Dabei stieß die Frau gegen das Hinterrad des Pedelec und stürzte auf die Fahrbahn. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Singen

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

In Gewahrsam nehmen mussten Beamte des Polizeireviers eine 21-jährige alkoholisierte Frau, die am späten Sonntagabend gegen 21 Uhr auffiel. Als sie in der Julius-Bührer-Straße randalierte. Die junge Frau, die sich in Begleitung eines Mannes befand, war dabei beobachtet worden, wie sie am Abgang zur Bahnhofsunterführung ein Fahrrad umgestoßen und anschließend den Müll aus einem Papierkorb einer Bushaltestelle umhergeworfen hatte. Wenig später warf die 21-Jährige ein Verkehrszeichen auf die Straße, weshalb Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten. Gegen 22 Uhr konnte die Polizei die Tatverdächtige stellen und in Gewahrsam nehmen. Um weitere Störungen zu verhindern, brachten die Beamten die 21-Jährige zur Dienststelle, wo sie einen der Polizisten gegen das Schienbein trat und dabei leicht verletzte. Nach der Überprüfung ihrer Gewahrsamsfähigkeit durch einen Arzt, verbrachte sie den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle. Die Frau hat sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu verantworten.

Engen

Unter Drogeneinfluss

Deutlich unter Einwirkung von Drogen stand ein 26-Jähriger, der am Samstagabend gegen 18.30 Uhr in einem Schnellrestaurant in der Jahnstraße randaliert hatte. Der Mann verhielt sich psychisch auffällig und schrie im Lokal herum. Da der Tatverdächtige bei der Polizei kein Unbekannter ist und schon mehrfach gewalttätig wurde, nahmen ihn Beamte des Polizeireviers Singen in Gewahrsam. Der 26-Jährige widersetzte sich jedoch und konnte nur in eine Fachklinik gebracht werden, nachdem ihn die Beamten überwältigt und gefesselt hatten.

