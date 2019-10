Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall

Contwig (ots)

Am 03.10.2019, um 02:25 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem Hyundai die K74 aus Richtung Truppacherhof kommend in Richtung Contwig. Kurz vor der Ortseinfahrt Contwig verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dabei wurde der PKW so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Schaden von ca. 6000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.pizweibruecken@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pizweibruecken@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell