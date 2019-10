POL-PDPS: Verkehrsunfall

Polizeidirektion Pirmasens

Am 02.10.2019, um 14:05 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Toyota die Europa Allee und wollte in den sog. Turbo-Kreisel einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 47-jährigen Frau, die sich mit ihrem Peugeot bereits im Kreisverkehr befand. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander, es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1500 Euro.

