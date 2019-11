Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Diebstahl am Vereinsgelände

Stadtlohn (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 31.10., auf den Freitag, 01.11., entwendeten Unbekannte 17 Trainingsbälle und einen Ballsack aus dem Lagerraum eines Sportvereins in Stadtlohn. Zugang verschafften sich die Täter zu den Räumen an der Straße "Am Losberg", indem sie ins Gelände eindrangen und eine Lagertür aufbrachen. Hinweise werden beim Kriminalkommissariat Ahaus (02561) 9260 entgegengenommen.

