Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kempener Feld

Baakeshof: Mann beraubt Autofahrerin - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Sonntagabend (28. Juli 2019) hat ein Mann eine Krefelderin in ihrem Auto überfallen und die Handtasche geraubt. Sie wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 22:10 Uhr parkte die 48-Jährige an der Gutenbergstraße in Höhe der Urfeystraße. Als sie aussteigen wollte, stieg plötzlich ein Mann über die Beifahrerseite in ihr Auto. Er verdrehte ihren Arm und drückte ihren Oberkörper auf die Mittelkonsole. Dann schlug er auf sie ein und forderte Bargeld. Anschließend flüchtete er aus dem Auto und nahm ihre Handtasche, die auf dem Beifahrersitz lag, mitsamt Bargeld und Schlüssel an sich.

Das Opfer eilte zu einer bekannten Anwohnerin, die die Polizei informierte. Die Krefelderin wurde bei dem Überfall leicht verletzt und vor Ort in einem Rettungswagen ambulant behandelt.

Der Tatverdächtige hat braune, ungepflegte Haare und trug eine schwarze Cappi sowie Handschuhe. Er sprach mit osteuropäischem Akzent. Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an Hinweise@polizei.nrw.de entgegen. (628)

