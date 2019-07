Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg-Rhünda - Einbruch in Vereinsheim

Homberg (ots)

Felsberg-Rhünda Einbruch in Vereinsheim Tatzeit: 17.07.2019, 17:00 Uhr bis 18.07.2019, 18:00 Uhr

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Vereinsheim eingebrochen.

Die Täter brachen ein Vorhängeschloss auf, mit dem ein Fenster-Außengitter gesichert war. Anschließend hebelten sie das Fenster auf. Auf diesem Weg stiegen die Täter in das Sportlerheim ein. Im Vereinsheim wurde aber nichts entwendet. Die Täter richteten einen Sachschaden in Höhe von ca. 250,- Euro an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell