Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht am Hallenbad

Gronau (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro hinterließ ein unbekannter Unfallverursacher am Dienstag an einem geparkten PKW. Dieser stand im Zeitraum von 16.45 Uhr bis 18.30 Uhr im Bereich der Laubstiege, Höhe des Schwimmbades. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat zu wenden: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Leah Terhaar

Telefon: 02861 900 2222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell