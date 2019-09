Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Demonstration in der Innenstadt

Hamm-Mitte (ots)

Eine Demonstration der "Friday for Future"-Bewegung mit dem Thema "Klimaschutz und Umweltpolitik" begleitete die Polizei am Freitag, 20. September, in der Hammer Innenstadt. Die Versammlung begann um 10 Uhr in der Bahnhofstraße. Nach der Auftaktkundgebung bewegten sich die Demonstranten über die Neue Bahnhofstraße, den Schwarzen Weg, die Alleestraße, die Werler Straße, den Theodor-Heuss-Platz und die Südstraße zum Marktplatz an der Pauluskirche. Dort fand bis 13.30 Uhr die Abschlusskundgebung statt. In der Spitze nahmen etwa 2000 Personen an der Versammlung teil. Für die Dauer der Demonstration, die friedlich verlief, kam es zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen auf dem Aufzugsweg.(hei)

