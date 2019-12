Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Alleinunfall

Soest (ots)

Am Dienstag, um 07:30 Uhr, kam es am Weslarner Weg zu einem Unfall. Ein 31-jähriger Mann aus Soest war mit seinem Nissan Micra aus Richtung Soest kommend unterwegs. In der Nähe der Einmündung des Liebfrauenwegs kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte im Graben mit einem Überweg über den Straßengraben. Der Mann wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 6000,- EUR. Die Straße blieb für die Unfallaufnahme gesperrt. (lü)

