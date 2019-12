Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Randalierer attackiert Polizeibeamte

Soest (ots)

Am Montag, um 12:45 Uhr, kam es zu einem Vorfall an einem Seniorenheim an der Paulistraße. Ein 36-jähriger Mann aus Soest randalierte in dem Seniorenheim und wurde von Mitarbeitern auf die Straße gedrängt. Die herbeigerufene Polizei kontrollierte den vollkommen betrunkenen Mann und überprüfte, ob in dem Gebäude etwas entwendet wurde. Nachdem keine Feststellungen zu einem Diebstahl gemacht wurden, erteilten die Beamten dem Mann einen Platzverweis. Durch seinen Zustand, war der 36-Jährige teilweise orientierungslos. Die Polizisten beschlossen daher ihn zur Ausnüchterung mitzunehmen. Daraufhin wurde er aggressiv. Die Beamten mussten ihm Handfesseln anlegen. Während der Fahrt zur Wache trat der Mann so um sich, dass die Polizisten die Fahrt unterbrechen mussten und Verstärkung angefordert wurde. Nachdem ihm auch noch die Füße gefesselt wurden, gelang der Transport in die Zelle. Zum Glück wurde dabei kein Polizeibeamter verletzt. Hier wurde ihm eine Blutprobe abgenommen. Die zuständige Richterin ordnete die Ingewahrsamnahme bis zum heutigen Morgen an. Nach einer Untersuchung durch einen Arzt wurde der Mann in eine Zelle gesperrt. (lü)

