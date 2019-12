Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke/Bad Sassendorf - Taschendiebstähle

Geseke/Bad Sassendorf (ots)

Am Montag, um 14:50 Uhr, wurde einer 32-jähriugen Frau aus Geseke das Portemonnaie während eines Einkaufs in einem Supermarkt entwendet. Um 17:15 Uhr, wurde einer 78-jährigen Frau aus Bad Sassendorf während eines Einkaufs ebenfalls das Portemonnaie entwendet. In beiden Fällen waren neben Bargeld und Papieren auch EC-Karten in den Geldbörsen. Die Polizei weist nochmals dringend daraufhin, dass Wertsachen nahe am Körper getragen werden sollten. Neben dem Verlust des gestohlenen Bargeldes ist der Aufwand und die Kosten für die Wiederbeschaffung der Papiere oftmals zeitaufwendig und teuer. Tipps zum Thema Taschendiebstahl finden Sie auf der Internetseite der Polizei unter: soest.polizei.nrw (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell