Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest/Paderborn-Elsen - Fahrer soll sich melden

Kreis Soest/Paderborn (ots)

Kreis Soest/Paderborn-Elsen - Fahrer soll sich melden Am Samstag, 14.12.19, 17:00 Uhr, kam es Am Almerfeld zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten. Ein 8-jähriger Junge überquerte auf seinem Rückweg vom Stadion zu Fuß die Straße Am Almerfeld in Richtung Paderborn. Dabei wurde er von einem roten Pkw (Polo oder Golf) erfasst, der von der Paderborner Straße nach rechts in die Straße Am Almerfeld abbog. Der männliche, etwa 30 bis 35 Jahre alte Fahrer, stieg aus um sich um den Knaben zu kümmern. Dieser lief jedoch davon. An dem Fahrzeug war ein Soester KFZ-Kennzeichen angebracht. Später stellte sich heraus, dass der Junge doch leicht verletzt ist. Der Fahrer wird gebeten sich bei der Polizei Paderborn unter der Telefonnummer 05251-3060 zu melden. (lü)

