Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Kreispolizeibehörde Soest - Tatverdächtiger festgenommen - Folgemeldung

Möhnesee (ots)

Am Donnerstag, den 5. Dezember, kam es in Echtrop an der Straße Auf der Alm, zu einem sexuellen Übergriff auf eine 16-jährige Frau aus Schmallenberg (siehe Pressebericht vom 06.12.2019). Als Tatverdächtiger konnte nun ein 18-jähriger algerischer Staatsbürger ermittelt werden. Das zuständige Amtsgericht erließ am Donnerstag einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn. (reh)

