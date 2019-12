Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Niederbergheim - Randalierender Fahrgast

Warstein (ots)

Ein betrunkener 27-jähriger Fahrgast wollte am Samstagabend, gegen 22 Uhr, mit dem Regionalbus von Warstein nach Soest fahren. Da der Busfahrer die bereits abgelaufene Busfahrkarte des 27-jährigen Warsteiners nicht akzeptierte und einbehielt, fing dieser mit dem Busfahrer an zu streiten. Der Busfahrer bat im Folgenden den uneinsichtigen Fahrgast den Bus zu verlassen. Als dieser sich weigerte wurde er von einem Securitymitarbeiter zu Boden gebracht und die Polizei verständigt. Nach dem Eintreffen der Beamten konnte der Fahrgast den Securitymitarbeiter noch treten, wodurch dieser leicht verletzt worden ist. Dem Fahrgast wurden daraufhin Handfesseln angelegt und er wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. (reh)

