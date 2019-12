Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Möhnesee - Autoaufbrecher unterwegs

Soest (ots)

Innerhalb der letzten vier Tage kam es vermehrt zu Autoaufbrüchen im Bereich Möhnesee und Soest. In Soest verbuchte die Polizei drei Fahrzeugaufbrüche. Die unbekannten Täter brachen hier die Autotür oder schnitten das Verdeck auf. In einem Fall konnte nicht abschließend geklärt werden, wie die Täter in das Fahrzeug gelangten. Sie entwendeten vom Beifahrersitz eine Damenhandtasche. Die Tatorte befanden sich im Grandweg, in der Ulricherstraße oder auch auf dem Bahnhofsparkplatz.

Am Möhnesee schlugen die unbekannten Täter gleich vier Mal zu. Zwei Mal auf dem Parkplatz "Zum Arnsberger Wald", einmal auf dem Parkplatz an der Sperrmauer und einmal auf dem Parkplatz "Am Torhaus". In allen vier Fällen wurden die Seitenscheiben der Autos eingeschlagen. Die Autoknacker konnten hier Handtaschen und Geldbörsen erbeuten, die die Autonutzer in ihren Wagen zurückließen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. Nehmen Sie Wertsachen aus dem Wagen heraus. Ein Auto ist kein Safe. Eine Scheibe ist schnell eingeschlagen. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell