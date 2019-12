Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Einbruch in Einfamilienhaus

Lippstadt (ots)

In der Straße An der Kühlige, schoben unbekannte Einbrecher, in der Zeit zwischen Freitag und Sonntag, die Rollos zu einer Außentür hoch und hebelten anschließend die Tür des Einfamilienhauses auf. Innen durchsuchten sie die Wohnräume und entwendeten Bargeld und eine Taschenuhr. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (reh)

