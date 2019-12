Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Overhagen - Radfahrerin bitte melden

Lippstadt (ots)

Gegen 16 Uhr befuhr am Sonntag, ein 42-jähriger Lippstädter Autofahrer die Straße Im Nahtfeld, als er an der Einmündung zur Straße An der Ausschacht einer entgegenkommenden Radfahrerin ausweichen musste. Die Frau erschreckte sich augenscheinlich so sehr über den Autofahrer, dass sie mit ihrem Rad stürzte und hierbei das Fahrrad gegen den Wagen fiel. Auf Nachfrage, ob der 42-Jährige einen Rettungswagen rufen sollte, verneinte dies die Frau und fuhr mit ihrem Rad weiter. Später stellte der Autofahrer einen Schaden, von schätzungsweise 2.000 Euro, an seinem Wagen fest. Die Polizei bittet nun die circa 65 Jahre alte Frau sich zur Schadenregulierung unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. Sie wird beschrieben als schätzungsweise 160 cm groß mit kurzen, grauen Haar und einer Brille. Sie fuhr zur Unfallzeit ein rötliches Hollandrad. (reh)

