POL-SO: Soest - Mit dem Messer verletzt

In der Nacht von Sonntag auf Montag, kam es gegen 00.15 Uhr, im Ostenhellweg zu einem Streit zwischen einem 27 und 23-jährigen Mann aus Soest. Grund hierfür war mutmaßlich zu laute Musik. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 27-Jährige dem 23-Jährigen eine Schnittverletzung mit einem Messer zugefügt haben. Der verletzte Soester wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter in Gewahrsam. (reh)

