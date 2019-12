POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Kreispolizeibehörde Soest

Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest Datum: 15.12.2019

Bad Sassendorf Weslarn - Bei Alleinunfall verletzt In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr eine 23 jährige Lippetalerin mit ihrem BMW die Straße Am Rottenbeck. In Höhe der Hausnummer 29 kam sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (AG)

Anröchte - Einbruch in ein Wohnhaus In der Zeit von Donnerstag, 12.12.2019 - 14.00 Uhr bis Samstag, 14.12.2019 - 22.05 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Buchenallee ein. Zugang verschafften sich die Täter in dem sie eine Scheibe der Terrassentür einschlugen. Alle Räume wurden durchwühlt. Ob die Täter etwas entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme nicht fest. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Lippstadt unter 02941-91000. (AG)

Soest - Einbruch in ein Wohnhaus Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Mittwoch, 11.12.2019 - 12.00 Uhr bis Samstag, 14.12.2019 - 12.00 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Siegmund-Schultze-Weg ein. Durch Aufhebeln einer Terrassentür verschafften sie sich Zugang zu den Wohnräumen. Offensichtlich entfernten sich die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen zur Tat oder zu Personen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (AG)

Lippstadt - Bei Verkehrsunfall verletzt Am Freitagnachmittag gegen 15.20 Uhr befuhr ein 38 jähriger Warendorfer mit seinem VW Polo die B55 in Lippstadt in Richtung Rheda Wiedenbrück. Einen Rückstau im Bereich der Kreuzung B55 / Lipperoder Straße bemerkte er offensichtlich zu spät und versuchte durch eine Vollbremsung und einem Ausweichmanöver einen Unfall zu vermeiden. Dabei geriet sein Fahrzeug in den Gegenverkehr. Hier kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Renault Clio einer 21 jährigen Lippstädterin und eines Fiat Punto eines 29 jährigen Gesekers. Durch die Kollision wurde der Fahrer des VW Polo und die Fahrerin des Renault Clio leicht verletzt. Die Verletzten wurden vor Ort von dem Rettungsdienst betreut. (AG)

Soest - Fußgängerin angefahren Am Freitagnachmittag gegen 14.25 Uhr lieferte ein 72 jähriger Möhneseer mit seinem Mercedes Vito Ware an einem Stand des Weihnachtsmarktes an. Nach Beendigung der Ladetätigkeit setzte er in der Rathausstraße zurück. Dabei übersah er eine hinter dem Fahrzeug stehende 76 jährige Soesterin. Die Seniorin wurde von dem Fahrzeug erfasst, kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Mit dem Rettungsdienst wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Soester Krankenhaus gebracht. (AG)

