Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erstmeldung Auseinandersetzung Bahnhof Werl

Werl (ots)

Am späten Freitagabend kam es innerhalb eines in den Bahnhof- Werl einfahrenden Regionalzuges zur einer Auseiandersetzung zwischen mehreren Personen bei welcher nach derzeitigem Ermittlungsstand 5 Personen verletzt wurden. Vor Ort konnten mehrere Tatbeteiligte festgenommen und die Lage beruhigt werden. Kräfte der Polizei sind derzeit mit der Tatortaufnahme und Befragung beschäftigt. Am Bahnhof in Werl kommt es derzeit aufgrund von Absperrmaßnahmen zu Verzögerungen im Bahnverkehr. kiese

Hinweis: Es wird aktuell dringend darum gebeten, von Presseanfragen abzsusehen.

