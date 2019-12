Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht am Senator-Schwarz-Ring

Soest (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte einen grünen VW Caddy auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Senator-Schwarz-Ring / Werler Straße. Der Wagen wurde dort am Donnerstag, in der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 13.20 Uhr geparkt. Bei ihrer Rückkehr stellte die Fahrerin des VW dann an der rechten Fahrzeugseite diverse Schäden in Höhe von circa 1.500 Euro fest. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

