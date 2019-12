Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht in der Hospitalgasse

Soest (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagabend, 20 Uhr, und Dienstagmorgen, 8.15 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, einen in der Hospitalgasse geparkten grünen Volvo. An dem Wagen entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

