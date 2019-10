POL-WHV: Pressemitteilung für den Bereich der Stadt Schortens

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Verkehrsunfall mit vier Beteiligten

Am 02.10.2019, 11:10 Uhr, kam es in Schortens, Jeversche Straße, zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Am Fahrbahnrand standen zwei geparkte Fahrzeuge, an denen eine dritte Beteiligte mit ihrem PKW in Fahrtrichtung Heidmühle-Ortsmitte vorbeifahren wollte. Aufgrund Gegenverkehrs musste sie abbremsen. Eine weitere PKW- Fahrerin erkannte die Situation zu spät, fuhr auf den abbremsenden PKW auf und schob diesen auf die beiden geparkten Fahrzeuge. An den letztgenannten PKW entstand erheblicher, an den geparkten Fahrzeugen leichter Sachschaden. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt.

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Nacht zum 02.10.2019 wurden in Schortens, Im Bereich der Menkestraße zwischen dem Bahnübergang und der Rheinstraße, an mehreren Gebäuden und einem geparkten Wohnmobil Sachbeschädigung mittels Farbspraydose mit rot-brauner Farbe begangen. Die Sachverhaltsaufnahme und weitere Ermittlungen dauern derzeit an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schortens unter 04461/918790 in Verbindung zu setzen.

