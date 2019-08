Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Europäischer Haftbefehl - Bundespolizei Trier liefert Rumänen nach Luxemburg aus

Trier (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde im Rahmen einer Auslieferung ein 30-jähriger Rumäne von der Bundespolizei Trier an die luxemburgischen Behörden übergeben.

Wegen mehrerer Eigentumsdelikte im benachbarten Luxemburg wurde vom dortigen Bezirksgericht im Jahr 2017 ein Europäischer Haftbefehl erlassen.

Seine Zeit in Deutschland verbrachte der bereits in 15 Fällen polizeibekannte Mann seit August 2017 in der JVA Saarbrücken. Vorausgegangen war eine Verurteilung des Amtsgerichts Saarbrücken zu drei Jahren und zwei Monaten wegen schweren Bandendiebstahls.

