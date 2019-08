BPOL-TR: Traktor auf Bahngleis gestürzt

Bundespolizeiinspektion Trier

Am 31. Juli 2019 gegen 16.30 befuhr ein 72-jähriger Mann mit seinem Traktor den, an der Bahnstrecke Winningen - Kobern-Gondorf verlaufenden Wirtschaftsweg. Aus bisher noch ungeklärten Gründen rutschte der Traktor über eine Böschung ab und stürzte auf das Bahngleis. Der 72-jährige Traktorfahrer konnte die herannahende Regionalbahn noch rechtzeitig warnen, so dass diese noch vor dem Traktor zum Stehen kam. Der Fahrer des Traktors verletzte sich bei dem Sturz und wurde in das Krankenhaus eingeliefert werde. Die Bergung des Traktors gestaltete sich schwierig, sodass die Bahnstrecke einseitig bis 19.55 Uhr für den Zugverkehr gesperrt blieb. Die Bundespolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

