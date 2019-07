Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugen verhindern Freiheitsberaubung einer 16-Jährigen

Hannover (ots)

Zwei Zeugen haben am Sonntagmittag (21.07.2019) in der Südstadt verhindert, dass ein 57 Jahre alter Autofahrer ein 16-jähriges Mädchen in sein Auto ziehen konnte. Anschließend haben sie die Polizei verständigt, die den Flüchtigen kurze Zeit später gestellt hat.

Der 31 Jahre alte, spätere Zeuge und seine 33 Jahre alte Ehefrau waren mit ihrem Auto gegen 10:25 Uhr auf dem Altenbekener Damm stadtauswärts unterwegs gewesen, als sie auf Höhe des Anna-Siemsen-Wegs sahen, wie ein älterer Mann ein Mädchen festhielt, um sie offenbar auf der Beifahrerseite in sein Auto zu ziehen. Der 31-Jährige hielt daraufhin an, stieg aus und forderte den Mann mehrmals auf, das Mädchen loszulassen. Dieses gab an, den Mann nicht zu kennen und ihm erst kurz zuvor begegnet zu sein.

Nachdem der Mann von der Jugendlichen abgelassen hatte, setzte er sich wieder hinter das Steuer seines silbernen Mercedes und versuchte zu flüchten. Die beiden Zeugen fuhren ihm jedoch nach und informierten die Polizei, die den Verdächtigen kurze Zeit später im Bereich Hildesheimer Straße/Fiedlerstraße anhalten und festnehmen konnte. Gegen den 57-Jährigen ermitteln die Beamten nun wegen versuchter Freiheitsberaubung und bitten um weitere Zeugen. Hinweisgeber können sich beim Polizeikommissariat Südstadt unter der Rufnummer 0511 109 - 3217 melden. /isc, ahm

