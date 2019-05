Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler/Hainfeld - Bettler unterwegs

Kirrweiler/Hainfeld (ots)

Der Polizei wurde gestern Morgen gegen 11 Uhr ein Bettler in der Schlossstraße gemeldet. Dabei soll es sich um einen 180 cm großen Mann mit dunklem Teint gehandelt haben. Das zuständige Ordnungsamt der VG Maikammer wurde in Kenntnis gesetzt. Kurz nach 13 Uhr wurden Bettler im Ortsbereich Hainfeld mitgeteilt. Auch in dieser Sache wurde das zuständige Ordnungsamt der VG Edenkoben in Kenntnis gesetzt. Erst kurz nach 14 Uhr konnten ein 40-jähriger Mann und eine gleichaltrige Frau im Bereich des Dorfbrunnens kontrolliert werden, die zuvor der Bettelei nachgingen. Nach Überprüfung beider Personen wurde ihnen ein Platzverweis erteilt. Das Betteln ist nach der Gefahrenverordnung verboten. Die Polizei bittet die Bürger um erhöhte Wachsamkeit. Bei Auffälligkeiten sollte die Polizei umgehend verständigt werden.

