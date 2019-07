Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bekannter zahlt - Rumäne darf ausreisen, Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Lautzenhausen (ots)

Gestern Mittag wurde ein 24-jähriger Rumäne am Flughafen Hahn bei der Ausreisekontrolle nach Sibiu/Rumänien von der Bundespolizei verhaftet. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal suchte ihn wegen eines Verkehrsdeliktes, hier Trunkenheit im Verkehr.

Er selbst verfügte nicht über genügend Barmittel, so dass - nach einem Anruf - ein Bekannter des Rumänen die geforderte Geldstrafe incl. der Kosten in Höhe von 1.455,10 Euro beim Amtsgericht in Worms einzahlte.

Somit konnte die Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen abgewendet werden und er in sein Heimatland ausreisen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

Presse- / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0651 - 43678-1009

Mobil: 0175 - 9028191

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell