Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Ludwigsburg; Sachbeschädigung in Vaihingen an der Enz; Exhibitionist in Ludwigsburg aufgetreten

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg-Ost: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Der Fahrer eines VW Passat hatte am Donnerstag in der Straße "Riedle" in Ludwigsburg-Ost seinen Wagen auf dem mittleren von insgesamt drei Parkplätzen des Jugendzentrums abgestellt. Zwischen 15.00 und 17.45 Uhr stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen das geparkte Auto und richtete dadurch einen Sachschaden von rund 2.000 Euro an. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353.

Vaihingen an der Enz: Vandalismus

Nach einer Sachbeschädigung, die am Montag in der Walter-de-Pay-Straße in Vaihingen an der Enz festgestellt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Auf dem neu errichteten Rastplatz beim "Löbertsbrunnen" haben bislang unbekannte Täter in die hölzerne Tischplatte einen Schriftzug eingebrannt. Ferner wurden Trinkbecher, Zigarettenschachteln, Plastikflaschen und noch weiterer Müll hinterlassen. Derzeit wird von einem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro ausgegangen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, entgegen.

Ludwigsburg-Eglosheim: Exhibitionist unterwegs

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Mann, der am Donnerstag gegen 20.20 Uhr in Ludwigsburg-Eglosheim in exhibitionistischer Weise gegenüber einer 27 Jahre alten Frau aufgetreten ist. Die Frau war um den See am Monrepos spazieren und nahm im hinteren Bereich des Sees Geräusche aus einem Gebüsch wahr. Anschließend konnte sie einen nackten Mann erkennen, der lediglich Socken und Schuhe trug. Darüber hinaus sah die Frau, dass der Unbekannte an seinem Geschlechtsteil manipulierte und sie dabei anschaute. Die 27-Jährige sprach ihn darauf an, woraufhin der Mann aus dem Gebüsch hervortrat. Die verängstigte Frau rannte im weiteren Verlauf davon. Nachdem der nackte Mann ihr etwa 50 Meter gefolgt war, ließ er von der Verfolgung ab und ergriff auf einem Fahrrad die Flucht. Zuvor zog er sich noch eine schwarze, kurze Radlerhose an. Der Täter mit europäischem Erscheinungsbild ist etwa 50 bis 60 Jahre alt, etwa 170 cm groß, hat eine normale Statur und möglicherweise eine Glatze. Er trug ein schwarzes Basecap, eine Sportler-Brille um den Hals an einem Band, hat leicht gebräunte Haut, einen leichten Bauchansatz und war am ganzen Körper rasiert. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141/18-9 zu melden.

