POL-H: Burgdorf: Ursache für Gebäudebrand ermittelt

Hannover (ots)

Experten des Fachkommissariats für Brandermittlungen haben am Dienstag, 18.06.2019, ein Wohn- und Geschäftshaus an der Straße "Vor dem Celler Tor" begutachtet, in dem es am Montagnachmittag gebrannt hat. Sie gehen davon aus, es fahrlässig verursacht wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten die Bewohner das Feuer gegen 15:20 Uhr in der Wohnung im Obergeschoss des Gebäudes bemerkt, da sie sich in einem Restaurant im Erdgeschoss befunden hatten. Ein 71 Jahre und ein 62 Jahre alter Mann sowie eine 58 Jahre alte Frau liefen daraufhin in die Wohnung und versuchten erfolglos, die Flammen eigenständig zu löschen. Dabei wurden sie leicht verletzt und infolgedessen in ein Krankenhaus gebracht, mussten jedoch nicht stationär aufgenommen werden. Feuerwehrkräfte löschten schließlich die Flammen. Währenddessen sperrte die Polizei die Straße Vor dem Celler Tor und die obere Marktstraße für den Verkehr. Das führte zu erheblichen Behinderungen.

Ermittlungen der Polizei haben heute ergeben, dass der Brand fahrlässig verursacht wurde. Ein Siebenjähriger hatte versehentlich eine Kerze umgestoßen. Deren Flammen breiteten sich aus.

Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Auch das Restaurant wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 50.000 Euro. /ahm, has

