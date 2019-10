Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für den Bereich Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven

Am 02.10.2019 zwischen 13.20 und 14.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße "Am Wiesenhof" in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ausparken einen parkenden Pkw der Marke Mercedes und entfernte sich vom Verkehrsunfallort. Der Unfall wurde durch einen Zeugen beobachtet, welcher der Geschädigten einen Zettel am Fahrzeug hinterließ. Weitere Zeugen sowie der Verfasser des Schriftstückes werden gebeten, mit der Polizeidienststelle in Wilhelmshaven Kontakt aufzunehmen.

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

