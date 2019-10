Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, den 01.10.2019, befuhr ein 18-Jähriger Wilhelmshavener mit seinem grauen Pkw der Marke Audi, Typ A 4, gegen 11.30 Uhr die Zedeliusstraße in östliche Richtung. Laut Aussage des Fahrzeugführers sei es dann in Höhe der Müllerstraße zu einer seitlichen Berührung seines Fahrzeuges und einem entgegenkommenden Pkw gekommen. Am Steuer dieses Fahrzeuges habe vermutlich eine Frau gesessen. Weitere Angaben konnten bei der Unfallaufnahme nicht angegeben werden. Der Außenspiegel am Pkw des 18-Jährigen war leicht beschädigt. Der weitere Pkw setzte seine Fahrt fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

