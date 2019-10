Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leichtverletzte Fahrradfahrerin

Wilhelmshaven (ots)

Ein 67-Jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Hyundai befuhr die Adolf-Ahlers-Straße in Jever in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. An der Einmündung zur Bahnhofstraße missachtete er die Vorfahrt der von links kommenden 17-Jährigen Fahrradfahrerin. Durch den leichten Zusammenstoß kam die Radfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden am Fahrrad.

