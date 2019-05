Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter schlägt Opfer krankenhausreif - Polizei sucht Zeugen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Innenstadt-

Ein Schläger verletzte am Mittwoch, den 15.05.2019, am Kesselbrink einen Bielefelder so, dass er verletzt in ein Krankenhaus kam.

Gegen 16:10 Uhr wartete eine 21-jährige Bielefelderin an den Bushaltestelle am Kesselbrink. Zwischen der Bushaltestelle und den Sitzgelegenheiten am Kesselbrink stand zu dem Zeitpunkt ein 49-jähriger Bielefelder. Die Frau konnte einen Mann beobachten, der von der Friedrich-Ebert-Straße aus kommend auf den Bielefelder zuging. Der Unbekannte schlug dem 49-Jährigen unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf, so dass dieser zu Boden stürzte. Der Täter schlug weiter auf den am Boden liegenden ein. Während die Zeugin die Polizei über Notruf rief, gelang dem Schläger im blauen Pullover die Flucht.

Als die Beamten eintrafen, war der Bielefelder nicht bei Bewusstsein. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Das Opfer erlitt mehrere Hämatome sowie eine Beinfraktur.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Schläger geben können, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

