Polizei Bielefeld

POL-BI: Seniorin verunglückt mit Fahrrad

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Jöllenbeck - Am Donnerstag, den 16.05.2019, kollidiert ein Pkw- Fahrer mit einer 82-jährigen Radfahrerin auf der Vilsendorfer Straße.

Die Seniorin befuhr gegen 09:00 Uhr den Radweg der Vilsendorfer Straße aus Jöllenbeck kommend in Richtung Schildesche. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ein 47-jähriger Nissanfahrer aus der Straße Telgenbrink, mit der Absicht, nach rechts in die Vilsendorfer Straße abzubiegen. Dabei touchierte der Mann aus Leopoldshöhe die 82-Jährige leicht. Die Seniorin fällt zur Seite und verletzt sich bei dem Unfall leicht. Sie wird von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

