Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe stehlen Diesel

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Baumheide - Unbekannte stahlen in der Nacht auf Donnerstag, den 16.05.2019, Diesel aus einem Bagger an der Donauschwabenstraße.

Am Donnersagmorgen, gegen 06:30 Uhr, bemerkte ein 54-jähriger Mitarbeiter einer Baufirma, dass in einem Bagger, etwa 80 Liter Diesel fehlten. Am Abend zuvor, gegen 17:00 Uhr, hatte er das Fahrzeug auf einer Baustelle an der Donauschwabenstraße, zwischen der Scheffelstraße und dem Banater Weg, abgestellt. Es handelte sich dabei um einen roten Bagger der Marke Atlas.

Hinweise zum Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

