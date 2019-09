Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zigarettenautomat in Wilhelmshaven gesprengt - Zeuge beobachtet zwei Personen, die mit einem Pkw flüchten - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, den 29.09.2019, wurde gegen 23:52 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise ein Zigarettenautomat, der sich in der Planckstraße nahe der Bunsenstraße befand, gesprengt.

Ein Zeuge wurde aufgrund eines lauten Knalls auf den Sachverhalt aufmerksam und konnte aus dem Fenster am Tatort zwei Personen mit Taschenlampen erkennen. Die unbekannten Personen stiegen dann in einen Pkw, vermutlich ein Kleinwagen der Marke Fiat, und fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Industriestraße davon.

Die Beamten stellten den Automaten, der stark beschädigt wurde, sicher. Dabei erhielten sie Unterstützung von der Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell